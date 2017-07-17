Mersin İdmanyurdu, Koray Palaz İle Anlaştı

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük koltuğuna Koray Palaz'ı getirdi.

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük koltuğuna Koray Palaz'ı getirdi. Takım bugün idmanlara başlayacak.

Bir süredir takımdaki belirsizlik sürerken, geçtiğimiz günlerde Başkan Mahmat Karak ve yönetim kurulu üyeleri geçen yıl takımın başında olan Levent Eriş ile anlaşamamıştı. Bunun üzerine teknik direktörlük arayışına giren kırmızı-lacivertli ekip, aradığı ismi buldu. Başkan Mahmut Karak'ın da katıldığı imza töreninde Koray Palaz, 3 yıllık sözleşmeye imza atarken, Mersin ekibi bugünden itibaren idmanlara başlayacak. İmza töreni öncesi konuşan Başkan Karak, Koray Palaz ile 3 yıllık anlaştıklarını dile getirdi. 3 yıllık sözleşmeyi bilerek ve isteyerek yaptıklarını kaydeden Karak, "Bulunduğum yerde istikrarlı yürümek adına, daha çok uzun projelerle daha doğru adımlarla gidebilmek adına her yıl teknik direktör değiştirmektense takımı daha iyi analiz eden takımı tanıyan hocalarla devam etmek bizim adımıza daha doğru olur. 3 yıllık sözleşmeyi de bu yüzden yaptık. Yani her yıl hoca değişikliği yaptığımız zaman, yeni gelen hocanın takımla kaynaşması, oturtması uzun işler. Bizim buna zamanımız yok. Eğer Mersin İdmanyurdu'nun şu anki durumuna bakarsak uzun süreçli bir çalışma yapmak lazım. Hocamıza güveniyoruz, takdir ettiğimiz hocalardan bir tanesi. Bu uzun süreçte takımı daha iyi analiz edip ileriye dönük daha iyi çalışmalar yapacaktır. Alt yapıyla ilgili daha iyi bilgisi olan, oradan çıkacak gençlere daha iyi yön verecek bir hoca olduğu için 3 yıllık bir sözleşme yapmak istedik" diye konuştu.

Koray Palaz ise Mersin'de havanın sıcaklığının kulübün içene de geçtiğinin altını çizerek, "Yönetimimiz sağ olsunlar burada bulunduğumuz sürede bizi çok güzel bir şekilde ağırladı. Ben bugün burada 2. Lig temsilcisi Mersin İdmanyurdu'na imza atmıyorum. Ben burada 92 yıllık bir çınarın, benim vizyonumda ve yönetim kurulumuzun vizyonunda Süper Lig takımı Mersin İdmanyurdu'na imza atıyorum. Yaşamış olduğumuz yurt dışı ve yurt içi tecrübelerimizi biriktirerek, bugün ki takımın bulunmuş olduğu bu talihsiz süreci en kısa zamanda atlatıp, Mersin İdmanyurdu'nu hak ettiği yere taşımak için göreve geldik. Hayırlısıyla istediğimiz şartları oluşturduğumuzda kulübün hak ettiği yere getireceğiz. Çünkü bu takımın hak ettiği yer burası değil. O yüzden taraftarımızla, şehrin önde gelenleriyle bu kulübü hak ettiği yere taşımak için göreve geldik" şeklinde konuştu.

"Biz zayıf halka değiliz, zayıf halka da olmayacağız"

Palaz, Mersin'e isteyerek ve bilerek geldiğini, şu anda takımın ne durumda olduğunu bildiğini söyledi. Takımın son durumunu da değerlendiren Palaz, "Bazen hayatta en zayıf halka gibi gözüken şeyler tam tersi olabiliyor. Futbolda böyle bir yorumu yapmak çok talihsiz olur. Biz bir zayıf halka olmadığımızı lig başladığında da müsabakaları oynadığımız sürecede bunu göstereceğiz. Biz zayıf halka değiliz, zayıf halka da olmayacağız. Dolayısıyla ligdeki rakiplerimizi de iyi tanıyoruz. Geçen sezon boyunca birçoğunu defalarca izledik. Biz bu ligin zayıf halkası değiliz. Öyle bir algıya müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Artık önlerinde bir sürecin olduğunu kaydeden Palaz, "Bu süreci doğru planlayıp, doğru yaşamak çok önemli. Doğru planlamak ve yaşamak için o bilgiye ve donanıma sahibiz. İnşallah güzel yerlere geldiğimizde burada yeniden değerlendiririz. Tabii ki ki 3 yılın sonundaki en büyük idealimiz Süper Lig'de olmak. Ancak ilk önce bugünün şartları içerisinde kulübümüzü nasıl bir adım öne taşırız bunun planlamasını yapmak istiyoruz. Hayatta her şey adım adım oluyor. O yüzden bunu da adım adım yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bize bir zeytin dalı uzatın, bizde size bir zeytin ağacı verelim"

Daha önce diğer takımlarda görev yaparken birçok kez Mersin'e geldiğini belirten Palaz, "Takım ve taraftarlarla ilgili çok şey biliyorum. Bu taraftar grubuna sadece şunu söyleyebilirim. Bizi yalnız bırakmayın. İyi günlerde herkes yanındadır, önemli olan bugünlerde bizim yanımızda olmaları. Taraftar gruplarını çok benimsiyorum. Bizim onlara ihtiyacımız var. Bize bir zeytin dalı uzatın biz de size bir zeytin ağacı verelim. Bizim o zeytin dalına ihtiyacımız var. Taraftar takımların önemli bir parçasıdır. 92 yıllık bir çınarın tabii ki de 92 bin 92 milyon bir sevgisi olması gayet normal. Taraftarlar bizim ailemizin önemli bir parçasıdır. Onlara da bizimle birlikte bu yolda yürümeye davet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karak ve Palaz, sözleşmelere imza attılar.