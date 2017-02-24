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Mersin İdmanyurdu Üzerinden Akıllara Durgunluk Veren Dolandırıcılık İddiası

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Mersin İdmanyurdu Üzerinden Akıllara Durgunluk Veren Dolandırıcılık İddiası
TFF 1. Ligi ekiplerinden Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'ne gelir elde etmek amacıyla Valilikten alınan izinle Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş....

TFF 1. Ligi ekiplerinden Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'ne gelir elde etmek amacıyla Valilikten alınan izinle Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) bünyesinde 7 yıldır toplanan ve yaklaşık 30 milyon lirayı bulduğu belirtilen parayı çalışanlardan Ö.Ö.'nün zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İdmanyurdu Kulübü 7 yıl önce, limanda iş yapan firmalar, acente sahipleri ve giriş çıkış yapan araçlardan belirlenen bir ücretin alınarak destek amaçlı kendilerine aktarılması için Mersin Valiliği'ne başvuru yaptı. Valiliğin, "olur" vermesiyle limanda çalışan kart sorumlusu Ö.Ö., paranın toplanıp kulübe aktarılmasıyla görevlendirildi. Ancak iddiaya göre, 7 yıl içinde 30 milyon liraya ulaşan parayı kulübe aktarmayan Ö.Ö., bu parayı zimmetine geçirdi. Ö.Ö.'nün ayrıca aldığı paraları sahte dekontlarla belgelendirdiği ifade edildi.

Olayın ortaya çıkmasıyla Mersin Liman Mülki İdare Amiri, inceleme ve soruşturma başlatılması için izin verdi.

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