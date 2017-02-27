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Mersin İdmanyurdu Yönetimi’nden Denizli Maçı Öncesi Futbolculara Ödeme

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Mersin İdmanyurdu Yönetimi’nden Denizli Maçı Öncesi Futbolculara Ödeme
TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nun yeni yönetimi, zorlu Denizlispor maçı öncesinde futbolcuların hesaplarına para yatırdı.

TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nun yeni yönetimi, zorlu Denizlispor maçı öncesinde futbolcuların hesaplarına para yatırdı.

Mersin İdmanyurdu Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonunda yapılan genel kurulda kulübün yeni başkanı olan Mahmut Karak ve yönetimi, Denizlispor maçı öncesinde futbolcuların morallerini yükseltmek amacıyla eski yönetimden kalan prim ve alacaklarını ödedi.

Futbolcuların hesaplarına prim alacaklarını yatıran Başkan Karak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Denizlispor maçı öncesinde mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Karak, "Zorlu maç öncesi puan kaybına tahammülümüz yok. Bu sebeple futbolcularımızın morallerini üst seviyede tutmak ve yeni yönetime olan güven duygularını arttırmak için bizden önceki yönetimden kalan prim ve alacaklara istinaden ödeme yaptık. İlerleyen dönemlerde futbolcularımızın alacakları ile ilgili ciddi bir hamle yapmayı düşünüyoruz. Çünkü futbolcularımızın futboldan başka bir düşünceye yönelmesini istemiyoruz" dedi.

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