Mersin İtfaiyesi Hizmet Ağını Genişletiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, istasyon sayısı 17'ye çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, istasyon sayısı 17'ye çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, etkin hizmet anlayışıyla hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tarsus'a yeni bir istasyon kuran İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Mersin'de hizmet veren istasyon sayısını 17'ye yükseltti.

Tarsus'a bağlı Bahşiş Mahallesinde Tarsus İtfaiye Grup Amirliğine bağlı olarak kurulan yeni istasyonda 9 personel ile hizmet veriliyor. İl genelinde 569 personel, 14 grup amirliği ve amirliklere bağlı istasyonlarla her koşulda Mersinlilere hizmet vermeye devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, son 3 yıl içerisinde Toroslar'da bir grup amirliği ve amirliklere bağlı Fındıkpınarı, Mezitli Hal, Arslanköy, Tekeli, Erdemli Merkez, Yenice olmak üzere 6 istasyonu hayata geçirerek, hizmet halkasına bir yenisini daha eklemişti.

Avrupa standartlarında her yıl en az iki hizmet noktası kurmayı hedefleyen ve mevcut alanları revize eden Mersin itfaiyesi, bu bağlamda Erdemli İtfaiye Grup Amirliği hizmet binası inşaatına başladı. Aynı zamanda Mezitli İtfaiye Grup Amirliği hizmet binasının da temeli atıldı.