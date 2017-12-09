Mersin, İzmir Fuarı’na Damgasını Vurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli fuarlarından birisi olan Travel Turkey İzmir 2017 Turizm Fuarı'nda yerini aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli fuarlarından birisi olan Travel Turkey İzmir 2017 Turizm Fuarı'nda yerini aldı.

36 ülke, 54 ilden toplam 1284 katılımcının dahil olduğu fuarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standı yerli ve yabancı katılımcıların uğrak noktası oldu. Mersin'in yöresel lezzetlerinden cezerye ve şalgam tanıtımının yanı sıra Aydıncık, Bozyazı ve Çamlıyayla ilçeleri de fuar alanında stant açarak yöresel ürünlerini tanıttı.

Mersin'e özgü kültürel öğelerin tanıtıldığı Mersin standında, dünya çapında 5 ödül alan ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Sanal Gerçeklik Projesi VR Mersin ile Mersin'in kültürel ve doğal zenginlikleri de İzmir'e taşındı. Mersin'e daha önce yolu düşmeyen katılımcılar VR Mersin Projesi ile Mersin'in güzelliklerini görme imkanı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın misafirlerini ağırladığı Mersin standını, aralarında Mersin eski Valisi Özdemir Çakacak'ın da olduğu Türkiye genelinden birçok vali ve belediye başkanı ziyaret etti.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kocamaz, Mersin'in tanıtımı için ulusal ve uluslararası birçok fuara katıldıklarını ve Travel Turkey İzmir Fuarı'nda açtıkları standın da oldukça ilgi gördüğünü söyledi. Mersin'in tanıtımı için Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlenen fuarlara katılmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Kocamaz, "Fuarlar bir bölgenin tanıtımı için çok önemli. Özellikle tarihi ve turistik yerleri tanıtmak için çok önemli ve iyi bir fırsat. Bizde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu fuarları dolu dolu değerlendirmek istiyoruz. Elimizden geldiğince tüm fuarlara katılım göstermeye gayret ediyoruz. Çünkü Mersin, turizm konusunda biraz açlık hissediyor. Ve bizim de bu açlığı doygunluğa çevirmemiz lazım. Şu anda turizm bölgesi ilan edilmiş 8 yerimiz var. Buralara gelerek bu bölgedeki değerlerimizi tanıtmak ve yatırımcıyı oraya çekmek istiyoruz. Aynı zamanda istihdama da katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

"Tüm ilçelerimizin bu fuarlara katılım göstermesi gerekiyor"

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçeleri stantta tanıttıklarını ve ilçe belediyelerinin de kendi stantlarını açmalarını istediklerini belirten Başkan Kocamaz, "Bu yıl Aydıncık, Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerimiz stant açtı. Diğer ilçe belediyelerimizin de bundan sonraki fuarlara mutlaka katılması gerekiyor. Tarsus'ta görev yaptığım 20 yıllık süre içerisinde bize böyle destek veren bir büyükşehir belediyesi de yoktu. Ama biz bir ilçe gücüyle yine bu tür fuarlarda Tarsus'u tanıtmaya çalışıyorduk" diye konuştu.

"VR Mersin örnek alınması gereken bir proje"

Mersin'in tarihi ve turistik yerlerinin sanal ortamda tanıtıldığı "VR Mersin Projesi'nin yoğun ilgi görmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kocamaz, "Bu sene standımızda çok ilgi çekici. VR Mersin zaten başlı başına önemli bir proje. Türkiye'de hiçbir yerel yönetimin uygulamadığı bir proje. Ülke bizim ülkemiz. Biz istiyoruz ki, bu işi biz başlatmış olsak ta bütün belediyeler bu tür tanıtımlar yapsınlar. "VR Mersin Projesi', 5 ödül almış bir proje. Örnek alınması gereken bir proje olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.