Mersin Şehir Hastanesi Ulaşımını Belediye Otobüsleri Sağlıyor

Mersin Şehir Hastanesi'nin toplu taşıma hizmeti, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.

Mersin Şehir Hastanesi'nin toplu taşıma hizmeti, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 hatta 53 otobüsün hizmet verdiği Şehir Hastanesi güzergahını diğer toplu taşıma araçları kullanamıyor. Belediye otobüslerinin dışındaki toplu taşıma araçlarının Mersin Şehir Hastanesi'nin güneyinde indirdiği yolcular ise hastane bölgesine gitmek için hizmetteki belediye otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkileri tarafından yapılan açıklamada, "Yeni açılan Mersin Şehir Hastanesi'nin toplu taşıma hizmeti, Büyükşehir Belediyemiz tarafından 9 hatta 53 otobüsümüzle verilmektedir. Hastane bölgesinde trafik güvenliği ve yaşanabilecek trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla diğer toplu taşıma araçlarının Mersin Şehir Hastanesi'nin güneyinde indirdiği yolcularımız, hastane bölgesine gitmek için hizmetteki araçlarımızdan ücretsiz olarak faydalanabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Mersin Şehir Hastanesi güzergahında 101, 102, 106, 107, 108, 128, 132, 133, 169 numaralı belediye otobüsü hatları hizmet veriyor. Çağdaşkent-Üniversite güzargahında hizmet veren 101 nolu hat 20 dakika, Çağdaşkent-Afet güzargahında hizmet veren 102 nolu hat 20 dakika, Makine İkmal-Demirtaş güzargahında hizmet veren 106 nolu hat 60 dakika, Makine İkmal-Akbelen güzargahında hizmet veren 107 nolu hat 60 dakika, Makine İkmal-Çavuşlu güzargahında hizmet veren 108 nolu hat 20 dakika, Yeni Otogar-Tece güzargahında hizmet veren 128 nolu hat 15 dakika, Huzurkent-Yeni Otogar güzargahında hizmet veren 132 nolu hat 20 dakika, Yeni Otogar-Pozcu-Üniversite-Tece güzargahında hizmet veren 133 nolu hat 20 dakika, Özgürlük Mahallesi-Üniversite güzargahında hizmet veren 169 nolu hat 60 dakika aralıklarla Mersin Şehir Hastanesi'nden geçiş yapıyor.