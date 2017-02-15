Mersin Serbest Bölgesi 2016’yı 530 Milyon Dolar Kayıpla Kapattı

Mersin Serbest Bölgesi, 2016 yılında ticaret hacmini 2015'e göre 530 milyon dolarlık kayıpla kapattı.

Mersin Serbest Bölgesi, 2016 yılında ticaret hacmini 2015'e göre 530 milyon dolarlık kayıpla kapattı. Bölgedeki ticaret hacmi 2015'e göre yüzde 16 oranında düşerek 2 milyar 856 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Göstergeler Aralık Bülteni yayınlandı. Bültende yer alan veriler, Mersin Serbest Bölgesi'nde ticaret hacminde son yıllardaki düşüşün 2016 yılında da devam ettiğini ortaya koydu. İHA muhabirinin bültenden derlediği verilere göre, serbest bölgede 2015 yılındaki azalış, 2016 yılında hızını arttırarak devam etti. 2015'i 3 milyar 389 milyon dolarlık ticaret hacmiyle kapatan Mersin Serbest Bölgesi'nde, 2016 yılında ise ticaret hacmi yüzde 16 azalarak 2 milyar 856 milyon dolara geriledi. Bölgenin 2016 yılındaki kaybı 530 milyon doları buldu.

Söz konusu gelişmeler sektörel olarak incelendiğinde, 2016'da tarım grubunda yüzde 13, sanayi grubunda yüzde 17'lik düşüş kaydedildi. Tarım grubunda 2015 yılında gözlenen artışın, 2016 yılında yön değiştirdiği; sanayi grubundaki azalışın ise geçen yıl ile yaklaşık aynı seviyede gerçekleştiği görüldü. 2016 yılında tarım grubunda meyveler, sanayi grubunda demir-çelik sanayi mamulleri ile işlenmiş petrol ürünleri alt sektör grupları önceki yıla göre ticaret hacmindeki gerilemede etkili oldu.

Aralık ayındaki düşüş yüzde 11

Öte yandan, serbest bölgede 2015 yılının Aralık ayında ticaret hacminde yaşanan düşüş, Aralık 2016'da biraz yavaşlasa da yüzde 11'lik azalma gözlendi. Aralık 2016'da ticaret hacminin Aralık 2015'in altında kalmasında ise sanayi grubundan kimya sanayi mamulleri, makine sanayi mamulleri ile tarım grubundan meyvelerin payı oldu.

Üçer aylık dönemler itibariyle bölgedeki ticaret hacmindeki gelişmeler incelendiğinde ise yılın ilk çeyreğindeki artış, ikinci ve üçüncü çeyrekte yerini azalışa bıraksa da yılın son çeyreğinde tekrar yukarı yönlü hareketlendiği gözlendi. Yılın son çeyreğinde gözlenen söz konusu artışta tarım sektör grubu etkili oldu.

2016 yılında serbest bölgedeki ticaret hacmi içerisinde önemli ağırlığa sahip olan başta Asya olmak üzere Avrupa, Amerika ve Afrika ülkelerinin ticaret hacimlerinde 2015'e göre düşüş kaydedildi. En fazla azalma yüzde 36 ile Afrika ülkelerinde gözlenirken, bunu yüzde 32 ile Asya, yüzde 11 ile Amerika, yüzde 9 ile Avrupa ülkeleri takip etti.

İstihdamda da yüzde 12'lik azalma oldu

2016 yılının Aralık ayı sonu itibariyle Mersin Serbest Bölgesi'nde toplam 7 bin 698 kişi istihdam edilirken, 2015 yılı aynı dönemine göre bölgedeki istihdam oranı yüzde 12 azaldı. 325'i yerli, 103'ü yabancı ve 37'si yerli-yabancı ortaklığı olmak üzere toplam 465 firmanın faaliyette bulunduğu bölgede, firma sayısında ise 2015'in Aralık ayına göre yüzde 6,7 artış kaydedildi. Söz konusu artışta özellikle yabancı sermayeli firmalar etkili oldu.

Serbest bölgedeki yatırım harcamalarının dağılımına bakıldığında da yüzde 81'inin Türkiye'den bölgeye, yüzde 19'unun ise yurt dışından bölgeye yapıldığı görüldü.