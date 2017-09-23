Mersin, Tarihi Kentler Birliği’ne Ev Sahipliği Yapıyor

Tarihi Kentler Birliği tarafından "2018'e Doğru Kültürel Mirasa Bütüncül Bakış ve Mersin Örneği" temasıyla düzenlenen "Tarihi Kentler Birliği Buluşması',...

Tarihi Kentler Birliği tarafından "2018'e Doğru Kültürel Mirasa Bütüncül Bakış ve Mersin Örneği" temasıyla düzenlenen "Tarihi Kentler Birliği Buluşması', Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mersin'de yapılıyor.

Mersin'in tarihi ve kültürel açıdan tanıtılması açısından önem taşıyan "Tarihi Kentler Birliği Buluşması', açılış töreniyle başladı. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Feriha Koç, 110 il ve ilçenin belediye başkanları katıldı.

Vali Su: "Mersin, tarihin her döneminde çok önemli bir merkez olmuştur"

Mersin'in tanıtım filmiyle başlayan toplantıda bir konuşma yapan Vali Ali İhsan Su, Anadolu'nun tarih boyunca dünyaya yön veren sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış çok özel bir coğrafya olduğunu vurguladı. "Geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi gören eşsiz kültürel zenginlikleri ortaya çıkarma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz" diyen Su, tüm dinamiklerin bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Mersin'in tarihin her döneminde çok önemli bir merkez olduğunu dile getiren Vali Su, "Mersin, ören yerleri, antik kentleri, inanç merkezleri ve halen yaşam alanı olarak kullanılan tarihi mekanları ile zengin bir tarihi ve kültürel derinliğe sahiptir. Aynı zamanda inançların, dillerin, kültürlerin birbirine karışıp kardeşlik duyguları içerisinde buluşmasına ve yaşatılmasına ev sahipliği yapan çok özel bir ildir" dedi.

Su, bu toplantının tarihi gün yüzüne çıkaracak çalışmalara katkı yapması ve yol gösterici olması dileğinde bulundu.

Kocamaz: "Mersin'imiz, geçmişten geleceğe mücevherden bir köprüdür"

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise "Mersin'in, tarihin derinliklerine kök salan muhteşem değerleriyle dün olduğu gibi bugün de göz kamaştırmaya devam ettiğini belirtti. Kocamaz, "Mersin'imiz benzersiz eserlerin sergilendiği müzeleri, tarih kokan ören yerleri, gizemli mağaraları, nice hatıraların yankılandığı kale ve hisarları, huzur ve kardeşlik timsali cami, kilise, manastır ve türbeleri, İpekyolu üzerine inci misali dizilmiş han, bedesten ve kervansarayları ile geçmişten geleceğe mücevherden bir köprü kurmaktadır" diye konuştu.

Yaklaşık 4 yıldır yeryüzü cenneti Mersin'in doğal güzellikleri bozulmasın diye proje üstüne proje geliştirdiklerini dile getiren kocamaz, "Barış, huzur ve kardeşliğe dayalı sosyal yapısı daha da güçlensin diye kaynaşma etkinlikleri düzenliyoruz. Mersin'imizin tarihi dokusu korunsun, toprak altında kalmış eserleri gün yüzüne çıksın diye arkeolojik kazılara, araştırmalara destek veriyoruz. Mersin'e sahip çıkmak, onu anlamak, köklü tarihine ve biriktirilen hatıralarına saygı duymak ve eserlerini özenle korumaktır. Yaşadığımız bu topraklardan kimlerin gelip geçtiğini bilmeden, bıraktıkları değerleri anlamadan Mersin'i bir barış, kardeşlik ve refah yurdu haline getirmek mümkün değildir. Mersin'i Mersin yapan tüm değerler, bu uzun tarih boyunca nakış nakış işlenerek oluştu. Mersin'imize anlam ve değer katan her şey bizim için değerli, önemli ve önceliklidir. İnsanı, doğası, tarihi ve kültürel varlıklarıyla Mersin sadece Mersinliler için değil, Türkiye ve dünya için de büyük bir değerdir ve biz, Mersin'i Mersin yapan bütün değerlere sahip çıkmak, onları günümüzün ihtiyaç ve gerçeklerine uygun şekilde korumak, yenilemek ve geliştirmek için görev başındayız. Geleceğin mutlu, müreffeh, güvenli ve huzur dolu Mersin'ini kurmak, kurduğumuz bu sistemi sürdürülebilir kılacak altyapıyı her bakımdan oluşturmak gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.

Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sözen de, "Bugün artık 138 kentimizde kent müzesi kuruluyor. Tüm kültürel varlıkların arşivleri yapılıyor. Türkiye'nin kültür envanteri ve gelecek çocukların eğitimi yapılıyor. Bu açıdan bu güzel atmosferde suya yansıyan ışıklar gibi Türkiye'nin aydınlık ışıkları da uzun bir süre aydınlık bir çerçevede sürsün istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Olba Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Emel Erten ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Tuna Akçay, "Silifke Olba Ören Yeri Kazı Sonuçları" konulu birer sunum yaptı.