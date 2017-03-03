Mersin Ülkü Ocaklarında Görev Değişimi

Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada, İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli'nin başka bir göreve atanmasının ardından Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı...

Mersin Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Gökhan Demir atandı.

Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada, İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli'nin başka bir göreve atanmasının ardından Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı görevine, daha önce başkan yardımcılığı yapan Gökhan Demir'in getirildiği bildirildi.

Demir, atama sonrası yaptığı açıklamada, Allah'ın izni, Genel Başkan Olcay Kılavuz'un taktiri ile böyle kutsal bir göreve getirildiğini belirterek, "Ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı süreçte ülkücü harekete büyük bir görev düşmektedir. Sorumluluğumuz her zamankinden daha da ağırdır. Bu bir bayrak yarışıdır. Bundan sonraki görevim, bugüne kadar gecemizi gündüzümüze katarak devir aldığımız bu sancağı daha da yükseklere taşımak ve teşkilatımıza yakışır şekilde var gücümüzle çalışmaktadır" dedi.