Mersin Ve Çevresinde Kuvvetli Sağanak Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, bu geceden başlamak üzere yarın Mersin ve çevresinde kuvvetli sağanak yağmur beklendiğini, vatandaşların ani sel,...

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, bu geceden başlamak üzere yarın Mersin ve çevresinde kuvvetli sağanak yağmur beklendiğini, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saat 03.00 ile yarın saat 23.59 saatleri arasında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun beklendiği bildirildi. Bu gece Anamur, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde etkili olacak olan yağmur, yarın öğle saatlerinde ise Mersin merkez ile Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde etkili olacak.

Yetkililer, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.