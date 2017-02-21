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Mersin’de 2 Otomobil Kundaklandı

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Mersin’de 2 Otomobil Kundaklandı
Mersin'de park halindeki iki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek yakıldı.

Mersin'de park halindeki iki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek yakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallessi 2586 Ada önünde park halinde bulunan 2 otomobil, sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin’de 2 Otomobil Kundaklandı

Mersin’de 2 Otomobil Kundaklandı

Mersin’de 2 Otomobil Kundaklandı

Mersin’de 2 Otomobil Kundaklandı

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