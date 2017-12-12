Mersin’de 380 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Mersin'de, jandarmanın yaptığı istihbarat çalışması sonucunda, yılbaşında piyasa sürülmek üzere imal edildiği tespit edilen 380 litre sahte içki...

Mersin'de, jandarmanın yaptığı istihbarat çalışması sonucunda, yılbaşında piyasa sürülmek üzere imal edildiği tespit edilen 380 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma ve istihbarat çalışmalarında, Mersin'in merkezi Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesi'nde, bir şahsın kiraladığı evde yılbaşında eğlence mekanlarında piyasaya sürmek üzere sahte içki imal ettiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şahsın söz konusu evinde operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 380 litre sahte içki, 40 litre etil alkol, 16 bin 143 adet sahte bilyeli viski kapağı, 240 adet hologram ve 36 adet boş şişe ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte içki ve malzemelere imha edilmek üzere el konulurken, yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.