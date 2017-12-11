Mersin’de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, cezaevi firarisi yakalandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir cezaevi firarisinin kentte olduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, daha önce birçok suçtan yargılanıp adli kontrol şartı ile serbest bırakılan, son olarak yaptığı hırsızlık suçundan tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevine konan B.İ.'nin Bozyazı'da olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, B.İ.'yi Ustalar Mahallesi'nde yakaladı.

B.İ., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.