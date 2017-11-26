  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 13 °C

Mersin’de ’Çocuk Hakları Şenliği’

» »
Mersin’de ’Çocuk Hakları Şenliği’
Mersin'de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi, Mersin Barosu, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Devlet Opera ve Balesi işbirliği...

Mersin'de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi, Mersin Barosu, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Devlet Opera ve Balesi işbirliği ile Dünya Çocuk Hakları Haftası kapsamında "Çocuk Hakları Şenliği" düzenlendi.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi meydanında düzenlenen şenlikte, Barbaros İlkokulu öğrencilerinin folklor gösterisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nun "Çocuk Hakları Günü" ile ilgili konseri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, ressam Hülya Gülmez çocuklarla birlikte yağlıboya resim çalışması yaparken, çocuklara balon ve "Çocuk Hakları" kitapçıkları dağıtıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca Mersin Barosu'nun düzenlemiş olduğu "Deyimleri Değiştirdik" yarışmasında dereceye giren eserlerin ödül töreni yapıldı.

Etkinlikte konuşan Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününü çocuklara bayram olarak armağan etmesi ve 23 Nisan'ın dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olmasının, çocuklara verilen önemin anlamlı bir göstergesi olduğunu belirterek, "Sevgiyi temel alarak yürütülen tüm çalışmalar, çocuklarımızın kardeşçe, gelecek kaygısı taşımadan yaşamasına, geleceğe doğru adımlar atmasına katkıda bulunacaktır" dedi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı ise Mersin'in, "Çocuk Hakları" alanında diğer illere örnek gösterilecek çalışmalar yaptığını vurgulayarak, "Mersin'de 13 yıldır çocuk odaklı sosyal projeler yürütülmektedir. Benzer projelerle çocukların sokağın riskinden korunmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır" diye konuştu.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ruşen Ayşen Ayılgan ise bütün çocukların anne babalarının olduğu kadar toplumun da gözbebeği ve yarınları olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu; "Ülkemizde ve dünyada yaşanan şiddet olaylarında en çok çocuklar mağdur olmaktadır. Yoksulluk en çok çocukları etkilemektedir. Ne yazık ki, çocuklarımız istismar edilmekte, kamu vicdanını derinden yaralayan istismar olayları yaşandığına tanık olmaktayız. Tüm yasal düzenlemelerle çocukların yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, her türlü şiddete karşı korunma hakkı ve ekonomik hakları güvence altına alınmalıdır."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzleyenler Korktu, Onlar Canlarını Hiçe Saydı26 Kasım 2017 Pazar 11:58
  • Şalvarlı İtfaiyeciler Bilişim Fuarı’nda Çocuklar Gibi Eğlendi26 Kasım 2017 Pazar 11:53
  • Iğdır Askf Binasının Açılışı Yapıldı26 Kasım 2017 Pazar 11:53
  • Bakan Faruk Özlü: “İslam Ülkeleri Teknoloji Üretmeden Bir Yere Varamaz”26 Kasım 2017 Pazar 11:38
  • Karda Aç Kalan Hayvanlara Osmangazi Şefkati26 Kasım 2017 Pazar 11:33
  • Hakkari’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinlikleri26 Kasım 2017 Pazar 11:33
  • Zürafa Şakir’le Fotoğraf Keyfi26 Kasım 2017 Pazar 11:33
  • Ayvalık Kasaid’ten ‘Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ Açıklaması26 Kasım 2017 Pazar 11:28
  • Anneler Derneği’nden Şehitlere Vefa Ziyareti26 Kasım 2017 Pazar 11:28
  • Gözünden Oldu, Tehditlere Rağmen Pkk’lıların Vurduğunu Söyledi26 Kasım 2017 Pazar 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti