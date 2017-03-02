Mersin’de Elektrik Kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Mersin'in Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Mart Cumartesi günü, Akdeniz ilçesi Anadolu Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Akdam Mahallesi ve Demirhisar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi 93082, 93134, 93125, 93127, 93121 ve 93132 sokaklara 09:00-11:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Tarsus ilçesi Arıklı Mahallesi, Günyurdu Mahallesi, Avadan Mahallesi, Özlüce Mahallesi, Topçu Mahallesi, Tepeçaylak Mahallesi ve Kütüklü Mahallesinde 09:00-12:00 saatleri arasında, Öğretmenler Mahallesi 2963. Sokak ve 2970. Sokak ile Sebze Halinde 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.