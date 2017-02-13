Mersin’de Elektrik Kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Bozyazı, Erdemli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Mersin'in Akdeniz, Bozyazı, Erdemli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Şubat Çarşamba günü, Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında 13:00-17:00 saatleri arasında, Beyreli Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı ve Abdurrahman Şevk Caddesi ile Meltem Sokak ve Sağlık Sokakta 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Tarsus ilçesi Dedeler Mahallesi, Sayköy Mahallesi, Taşkuyu Mahallesi ve Kerimler Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Toros Caddesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.