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Mersin’de Elektrik Kesintisi

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Mersin’de Elektrik Kesintisi
Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Şubat Cumartesi günü, Akdeniz ilçesi Üç Ocak Mahallesi ve Yeni Mahalle 117.Cadde, Fasih Kayabalı Caddesi, Orman Bölge Müdürlüğü mevkisi, İmam Hatip Lisesi mevkisi ve Zeki Sabah İlköğretim Okul mevkisi 09:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi, Arıklı Mahallesi, Günyurdu Mahallesi, Avadan Mahallesi, Özlüce Mahallesi, Topçu Mahallesi, Tepeçaylak Mahallesi ve Kütüklü Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Kamberhüyüğü Mahallesi, Esenler Mahallesi, Yüksek Mahallesi, Hacıbozan Mahallesi, Kocaköy Mahallesi, Nemiroğlu Mahallesi, Ballıca Mahallesi, Mahmutağa Mahallesi, Tekeliören Mahallesi, Yunusoğlu Mahallesi, Camilimanda Mahallesi, Karayayla Mahallesi, Muratlı Mahallesi, Baltalı Mahallesi, Kargılı Mahallesi,Verimli Mahallesi, Karsavran Mahallesi,Çiçekli Mahallesi, Çağbaşı Mahallesi,Yaramış Mahallesi, Simithacılı Mahallesi ve Karaçerçili Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

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