Mersin’de Elektrik Kesintisi

Mersin'in Akdeniz İlçesi Akdam Mahallesi ve Demirhisar Mahallesine 21 Şubat salı günü 09:00-17:00 saatleri arasında, elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Mersin'in Akdeniz İlçesi Akdam Mahallesi ve Demirhisar Mahallesine 21 Şubat salı günü 09:00-17:00 saatleri arasında, elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açılmaya göre, Erdemli İlçesi Limonlu Mahallesi Mimar Sinan Sokak, Yoğunlar Sokak ve Nuvit Kodallı Sokağa 09:00-15:00 saatleri arasında, Koyuncu Mahallesine 9:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle elektriksiz kalacak.