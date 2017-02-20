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Mersin’de ’Engelleri Empati İle Aşalım’ Etkinliği

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Mersin’de ’Engelleri Empati İle Aşalım’ Etkinliği
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları herkesin anlayabilmesi için hayata geçirilen, "Engelleri...

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları herkesin anlayabilmesi için hayata geçirilen, "Engelleri empati ile aşalım" adlı farkındalık etkinliği devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı tarafından engelli vatandaşların günlük hayatta yaşadığı fiziki engellere dikkat çekmek amacıyla her ay farklı mekânlarda gerçekleştirilen programın bu defaki adresi, Mersin Özel Bilim Akademi Etüt Merkezi oldu.

Merkezde eğitim gören çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen ve oldukça yoğun ilgi gören programda, yaşları 10-15 arasında değişen öğrenciler, yerlere döşenen plastik sarı kılavuz izler üzerinde, göz bandı ve beyaz baston kullanarak yürümeye çalıştı.

Bazı çocukların tekerlekli sandalye ve ekran okuyucu yazılım programı sayesinde görme engellilerin kullanımına uygun hale getirilen bilgisayarı kullanarak katıldığı "empati" etkinliği sayesinde, günlük yaşamını herhangi bir fiziki zorluk ile karşılaşmadan sürdürmekte olan engelsiz öğrenciler, engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları fiziki zorluklara birebir şahit oldular ve engelli bireylerin yaşamlarının farkına vardılar.

'Engelleri empati ile aşalım" farkındalık programına katıldıktan sonra engelli olmanın ne kadar zor olduğunu anladıklarını ve artık engelli vatandaşlara karşı daha duyarlı olacaklarını belirten öğrenciler, engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları bu etkinlik ile empati kurarak anladıklarını ve hayatlarının bundan sonraki kısmında bu gerçeği bilerek hareket edeceklerini ifade ettiler.

Mersin’de ’Engelleri Empati İle Aşalım’ Etkinliği

Mersin’de ’Engelleri Empati İle Aşalım’ Etkinliği

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