Mersin’de Engelliler Şöleni Sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Engelliler Haftası dolayısıyla İçel Anadolu Lisesi'nde "Engelleri empati ile aşalım" etkinliği düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Engelliler Haftası dolayısıyla İçel Anadolu Lisesi'nde "Engelleri empati ile aşalım" etkinliği düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları fiziki engellere dikkat çekerek, zorlukları herkesin anlayabilmesi için her ay farklı mekânlarda hayata geçirdiği "Engelleri empati ile aşalım" adlı farkındalık etkinliğini, bu ay 10. Geleneksel Mersin Engelliler Haftası Şöleni kapsamında Mezitli'deki İçel Anadolu Lisesi'nde düzenledi.

Eyüp Göktürk Spor Salonunda yapılan programda, öğrencilerin kendilerini 5 dakika da olsa görme, ortopedik, işitme engelli ve diğer engel gruplarından herhangi birinin yerine koyabilmeleri sağlandı. Etkinlik kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı'nda uzman psikolog olarak görev yapan Gizem Göçtü ile yürüme engeli bulunan İtfaiye personellerinden Kenan Özkan dans gösterisi sergiledi.

Tekerlekli sandalye üzerinde bile olsa istedikten sonra engelli bireylerin de her türden faaliyete etkin olarak katılabileceklerini ortaya koyan gösteri, salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.

Dans gösterisinin ardından Engelliler Dairesi Başkanlığında çalışan ve görme engeli bulunan Serdar Bilge, görme engeline rağmen nasıl bilgisayar kullanabildiğini ve kullanmayı öğrenmek için neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak öğrencilere gösterdi.

İçel Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yusuf Ada, spor salonuna kurulan engelli yürüme bandında gözleri bağlı bir şekilde yürümeye çalıştı ve kendisini engelli bireylerin yerinde hissederek yürüme denemesi gerçekleştirdi. Aynı zamanda gönüllü öğrenciler de gözleri bağlı bir şekilde engelli yürüme bandında yürüdüler, tekerlekli sandalyede nasıl hareket edildiğini denediler ve böylelikle engellilerin yaşadığı zorlukları deneyimleme fırsatına eriştiler.