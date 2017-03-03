Mersin’de Evleri Ve Tarım Arazilerini Su Bastı

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece boyu devam eden sağanak yağmur su baskınlarına sebep oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece boyu devam eden sağanak yağmur su baskınlarına sebep oldu.

İlçe merkezinde işyerlerini ve evlerin zemin katları ile ilçenin birçok noktasında da tarım arazilerini su bastı. Su baskınları sebebiyle sürücüler de güzergahlarında ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekiplerinin gece başlattıkları çalışmalar ise halen sürdürüyor. İlçeye bağlı Koyuncu ve Akdeniz mahallelerinde de belediye ve MESKİ ekipleri su tahliyesi yapıyor.

Vatandaşlardan Adem Şahin, "Gece saat 1'den bu yana ayaktayız. Saat 1'den bu yana bir sel felaketi var. Bahçeleri, evlerin zemin katlarını hep sel bastı" dedi.

Evini su basan yaşlı bir vatandaş ise ekiplerin gelmesini beklediğini ifade ederek, "Arkadaşlardan biri gece telefon etti. Bir baktım ki bizim içeri su dolmuş. Ne zaman yağdı, ne kadar yağdı bilmiyorum" diye konuştu.

Belediye ekipleri birçok noktada iş makineleriyle yolu kazarak su tahliyesi yapmak zorunda kaldı.

Öte yandan, meteorolojik uyarı sebebiyle Mersin genelinde okullar bir gün tatil edildi.