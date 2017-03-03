Mersin’de Evlerini Su Basan Aileler Mağdur Oldu

Metrekareye 146 kilogram yağış düşen Mersin'in Erdemli ilçesinde 100'ün üzerinde ev ve onlarca iş yerini su bastı.

Metrekareye 146 kilogram yağış düşen Mersin'in Erdemli ilçesinde 100'ün üzerinde ev ve onlarca iş yerini su bastı. Evleri sular altında kalan aileler büyük mağduriyet yaşadı.

Sular altında kalan evlerde itfaiye ve belediye ekipleri tarafından su tahliyesi yapıldı. Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, beraberindeki heyetle sel mağduru ailelere "geçmiş olsun" ziyaretlerinde bulundu. Bölgede hasar tespitleri de yapılmaya başlandı. Özellikle ilçeye bağlı Koyuncu, Akdeniz ve Alata mahallelerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

"Çocuklarımı suyun içinden aldım"

İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde yaşayan Filliye Polat, "Bir baktım ki çocuklarımın dördü de suyun içinde kalmış. "Anneanne kendimi ıslattım" dedi. "Yok oğlum" dedim, baktım ki evin içi dolu. Çocukları çekyatın üzerine aldım. Ondan sonra baktım evin içine ağzı dolu su geliyor" dedi.

"Böyle sel görmedim"

Fevzi Kurtoğlu ise, "40 senedir bu evdeyim, böyle sel görmedim. Bu suyun yönünü değiştirdiler, üç seferdir evimi su basıyor. Burayı karşıyı her tarafı" diye konuştu.

'Çatma" diye tabir edilen baraka evde yaşayan Durmuş Ali Dere de, "Birinci sel bastı, sabahleyin biraz çekildi sonra bir daha geldi. Bir metre suyun içinde kaldık" şeklinde konuştu.