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Mersin’de Fetö Şüphelisi 7 Kişi Tutuklandı

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Mersin’de Fetö Şüphelisi 7 Kişi Tutuklandı
Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "emniyet personelinden sorumlu mahrem yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen...

Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "emniyet personelinden sorumlu mahrem yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün emniyet personelinden sorumlu muharrem yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 9'u bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.K., A.O., D.K., M.D., M.K., M.H. ve A.S. tutuklanırken, A.Y. ve M.Ç. ise adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 kişinin yarın adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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