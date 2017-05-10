Mersin’de Fetö Zanlısı 3 Kişi Tutuklandı

Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "emniyet personelinden sorumlu mahrem yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün emniyet personelinden sorumlu muharrem yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ş.S., İ.D. ve M.S., bugün adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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