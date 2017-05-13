Mersin’de Fetö Zanlısı 7 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında aralarında daha önce açığa alınarak meslekten ihraç edilen öğretmen, sağlık çalışanı, esnaf ve bir okul müdür yardımcısının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.B., M.B., F.Y., A.T., E.T., M.B. ve O.B.'nin sorgularının sürdüğü bildirildi.