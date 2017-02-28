Mersin’de Figen Yüksekdağ’ın Yargılanmasına Devam Edildi

Mersin'de 2016 yılında yaptığı konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla...

Mersin'de 2016 yılında yaptığı konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında iki ayrı dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi. Yüksekdağ, birleşen birden fazla dosyasının bulunması ve Mersin'de yargılandığı başka davalar olması nedeniyle yeterli inceleme yapamadığı gerekçesiyle savunma için ek süre istedi. Mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın beyan için ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı 23 Mart'a erteledi

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, 13 Mart 2016 tarihinde HDP Mersin İl örgütünün 1. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle, "terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Türk Cumhuriyetini ve TBMM'yi aşağılamak" suçlamalarıyla Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle de Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Duruşma tutanağına göre, terör soruşturması kapsamında Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yüksekdağ, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Türk Cumhuriyetini ve TBMM'yi aşağılamak" suçlamalarıyla yargılandığı duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yüksekdağ, birleşen birden fazla dosyasının bulunması ve Mersin'de yargılandığı başka davalar olması nedeniyle yeterli inceleme yapamadığı gerekçesiyle savunma için ek süre istedi.

Sanık avukatı Sebahat Gençtarih Cebe de müvekkili hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava ile bu davanın birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın beyan için ek süre talebini kabul etti. Dava dosyalarının birleştirilmesi talebi için de mahkemeye müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Mart'a erteledi.