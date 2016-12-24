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Mersin’de Hdp İl Başkanı İle Birlikte 16 Kişi Tutuklandı

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Mersin’de Hdp İl Başkanı İle Birlikte 16 Kişi Tutuklandı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Sadun Doğan ile Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı...

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Sadun Doğan ile Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mtlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte, soruşturmadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 139 kişiden 112'si, geçtiğimiz hafta başında düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, adliyeye çıkarılan 89 kişiden 45'i tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında bu sabah adliyeye sevk edilen 22 kişiden, aralarında HDP İl Başkanı Sadun Doğan ile Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mutlu'nun da bulunduğu 16 kişi daha tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte, soruşturmadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi.

Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün de aralarında olduğu 27 kişinin ise halen arandığı bildirildi.

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