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Mersin’de Kar Ağaçların Dallarını Kırıp, Çatıları Ve Seraları Yıktı

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Mersin’de Kar Ağaçların Dallarını Kırıp, Çatıları Ve Seraları Yıktı
Mersin'in Silifke ilçesinde Toros dağları eteklerinde 4 gün süreyle etkili olan kar yağışı bir çok çatının göçmesine, zeytin ağaçlarının dalarının...

Mersin'in Silifke ilçesinde Toros dağları eteklerinde 4 gün süreyle etkili olan kar yağışı bir çok çatının göçmesine, zeytin ağaçlarının dalarının kırılmasına ve seraların yıkılmasına neden oldu.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Keben, Ortaören, Kargıcak, Senir, Nuru, İmambekirli ve Evkafçiftliği mahallelerinde zeytin ağaçlarının büyük bir kısmının dalları kırıldı. Kar yine aynı bölgede Seraların ve çatıların göçmesine neden oldu. Kar yağışının durması ve yolların açılmasıyla birlikte vatandaşlar köylerine akın etti. Evlerin çatılarındaki karlar temizlenip, yıkılan çatılar onarılmaya çalışıldı.

"Yaklaşık 50 yıldır böyle bir kar yağışı görmedik" diyen Keben Mahallesi Muhtarı Murat Temur, "Aralıksız 3-4 gün kar yağdı. Kar kalınlığı yer yer neredeyse bir metreyi buldu. Yağan kara ne ağaçların dalları, nede çatılar dayanamadı. Ayrıca mahallemizde örtü altı erik yetiştiricileri büyük zarara uğradı. Yaklaşık 40 dönümlük erik seramız yerle bir oldu. Bu konuda Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Evkafçiftliği Mahalle Muhtarı Mustafa Üredi ise karın ağırlığını ağaçların dallarının taşıyamadığını ve neredeyse hepsinin kırıldığını belirterek, "Vatandaşlar dallardaki karları çırpmaya çalışsalar da yine de yetersiz oldu. Aralıksız yağan kar mahallemizde bir çok çatının çökmesine neden oldu. Kar yağışı sırasında evlerinde olan vatandaşlar çatıları temizleyip yıkılmasını önlerken, özellikle kış aylarını Silifke'de geçiren vatandaşlarımızın evlerinin çatıları daha çok zarar gördü. Çatının çökmesi dolayısı ile evinde mahsur kalan mahalle halkından Mustafa Dölek, yine köylüler tarafından çinkolar kesilip temizlenerek kurtarıldı" dedi.

AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin de Kırobası, Kocaoluk ve Söğüt Mahallelerine giderek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların isteklerini dinleyen Çetin, "Son 50 yılın en büyük kar yağışına maruz kaldık. Ekipler ellerinden geldiğince yolları açık tutmak için mücadele veriyor. Bizler de vatandaşlarımızı ziyaret ederek onların sorunlarına çözüm arıyoruz" dedi.

Kar temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, karla kaplı yolların büyük bir çoğunluğunun açıldığını söyledi. Cinbir, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Silifke İlçemizde mahalle yolları ulaşıma kapandı. Torosların eteklerinde kar kalınlığı yer yer 3 metre civarına ulaştı. Karayolları Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ekipleri kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun bir şekilde Kaymakamlığımızın koordinesinde çalışıyor. Yolların büyük bir çoğunluğu ulaşıma açıldı. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve bilgiler titizlikle değerlendiriliyor. Yoğun kar yağışı elektrik hatlarında da hasara neden oldu ve birçok yerde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik arıza ekipleri ulaşımın sağlandığı yerlerde arıza giderme çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süreli elektrik kesintisi bazı yerlerde telefon iletişiminin de kesilmesine neden oldu. Yakınları ile iletişim kuramayan vatandaşlarımızın talepleri ve verdikleri bilgiler çalışmalarımızda ve önceliklerimizi belirlemede faydalı olmakla birlikte sadece yolun açılmasını sağlamak amacına yönelik bildirilen bazı olaylar da doğru çıkmayabiliyor. Bu nedenle ilgililere doğru bilginin paylaşılması ile acil ihtiyacın bildirilmesi önem taşıyor" diye konuştu.

Acil olduğunu değerlendirilen diyaliz hastası Şahin Avcı'nın Kırobası Mahallesinden, yine kendilerinden uzun süre haber alınamayan Ali Osman Kuzin ve Sultan Kuzin adındaki iki yaşlı vatandaşın Aksıfat Yaylasından Başbakanlık AFAD Başkanlığı aracılığıyla Genelkurmay Başkanlığından sağlanan askeri helikopterle kurtarıldığını anlatan Cinbir, "Devlet bütün kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşımızın hizmetindedir" dedi.

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