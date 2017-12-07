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Mersin’de Kaza; 2 Ölü, 2 Yaralı

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Mersin’de Kaza; 2 Ölü, 2 Yaralı
Mersin'de meydana gelen trafik kazasında karı koca hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında karı koca hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı şehir merkezinden eski otogar istikametine giden Y.U. yönetimindeki 33 NBG 97 plakalı otomobil, merkez Akdeniz ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Esirgeme kavşağında, Mehmet Sıttık Oğur yönetimindeki 33 AZ 931 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Sıttık Oğur ile yanında bulunan eşi Nazgül Oğur hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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