Mersin’de Muharrem Oruçları Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayının başlaması dolayısıyla Alevi vatandaşları bereketli iftar sofralarıyla...

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayının başlaması dolayısıyla Alevi vatandaşları bereketli iftar sofralarıyla buluşturdu.

Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, Muharrem ayının ilk gününde iftar yemeği veren Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programına, Toroslar Cemevi Başkanı Hüseyin Değerli, Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkez Yöneticisi Mehmet Şahin, Dede İmam Hüseyin Kılavuz, cemevi üyeleri, yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Toroslar Cemevi Başkanı Hüseyin Değerli, "Yası matem ayımızın orucunu tutuyoruz, bugün de ilk günümüz. Yüce Hak orucumuzu kabul ve makbul eylesin. 12 gün boyunca burada Mersin Büyükşehir Belediyemiz bize bu ikramı yapmaktadır ve lokmalarımızı paylaşmaktadır" dedi.

Cemevi Başkanı Değerli'nin konuşmasının ardından Dede İmam Hüseyin Kılavuz'un yemek duasının ardından vatandaşlar oruçlarını açtı.

12 gün boyunca Muharrem ayı dolayısıyla verilecek olan iftar yemekleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi'nde pişirilirken, Alevi inancına mensup vatandaşların talepleri doğrultusunda et, tavuk, soğan ve sarımsak kullanılmadan hazırlanmaya devam edecek. 2 Ekim tarihine kadar her gün yaklaşık 500 kişiye verilecek olan iftar yemeklerinde 3 çeşit yemeğin yanı sıra tatlı ikramı da yapılacak. Muharrem ayı dolayısıyla 29 Eylül günü de Cuma namazı çıkışında merkez ilçelerde 6 camide aşure ikramı gerçekleştirilecek.