Mersin’de Nefes Kesen Kokain Operasyonu

Mersin'de narkotik ekipleri, takibe aldıkları iki araca düzenledikleri operasyonda 2 kilo 102 gram kokain ele geçirdi.

Mersin'de narkotik ekipleri, takibe aldıkları iki araca düzenledikleri operasyonda 2 kilo 102 gram kokain ele geçirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de yüklü miktarda uyuşturucu alışverişinin yapılacağı yönünde alınan bilgiler doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki aracı takibe aldı. Mersin caddelerinde uzun süre araçları takip eden ekipler, nefes kesen bir operasyonla uygun bir noktada araçların önünü keserek durdurdu. İki araçta bulunan 3 şüpheli şahıs ekiplerce etkisiz hale getirilirken, araçlarda polis köpeği ile arama yapan ekipler, birinin ön koltuğunun altında kokain buldu. Daha sonra şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, araçtakiyle birlikte toplam 2 kilo 102 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.