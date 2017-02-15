Vali Yardımcısı Süleyman Deniz başkanlığında yapılan toplantıda, okul servis araçları yönetmeliği, okul taşıtlarının denetimi, Türkiye ve il geneli...

Mersin'de "Öğrenci Taşıma Güvenliği" toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Süleyman Deniz başkanlığında yapılan toplantıda, okul servis araçları yönetmeliği, okul taşıtlarının denetimi, Türkiye ve il geneli servis denetim sonuçları, servis araçlarının karışmış olduğu kazalar ve korsan taşımacılıkla ilgili istatistiki bilgiler hakkında sunum yapılırken, servis şoförlerinin sorunları dile getirildi. Toplantıda, ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin öneriler tartışıldı.