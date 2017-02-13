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Mersin’de Terör Operasyonu; 60 Gözaltı

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Mersin’de Terör Operasyonu; 60 Gözaltı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 60 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 60 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütünün propagandası yapmak, terör örgütü adına sözde kent ve mahalle komisyonlarında faaliyet yürütmek, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek iddialarıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri depolama cihazları ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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