Mersin’de Terör Operasyonu

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve YPG adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve YPG adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleri PKK/KCK ve YPG adına faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Akdeniz ilçesi ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla'da düzenlenen operasyonlarda, biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

'Terör örgütü üyeliği ve terör propagandası" yapmak suçundan adliyeye sevk edilen E.D., O.B.K., Ş.Y., Z.K., E.Ç. ve H.I., tutuklanarak cezaevine gönderildi.