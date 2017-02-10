Mersin’de Terör Operasyonu

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve YPG adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleri PKK/KCK ve YPG adına faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Akdeniz ilçesi ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla'da düzenlenen operasyonlarda, biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
'Terör örgütü üyeliği ve terör propagandası" yapmak suçundan adliyeye sevk edilen E.D., O.B.K., Ş.Y., Z.K., E.Ç. ve H.I., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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