Mersin’de Terör Örgütlerine Yapılan Operasyonda 8 Tutuklama

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 49 kişiden 8'i tutuklandı.

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 49 kişiden 8'i tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor. Müşteki, tanıklar, şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak Mersin'de örgüt faaliyetlerine devam ettikleri, finans sağladıkları iddiasıyla 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyette ifadeleri tamamlanan 12 kişi, dün adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme heyeti, 2 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 10 kişiyi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a karşı da operasyonlarını sürdürüyor. Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütünün propagandasını yapmak, terör örgütü adına sözde kent ve mahalle komisyonlarında faaliyet yürütmek, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek iddialarıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 60 kişi gözaltına alındı. Şahısların ayrıca terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp, Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde sokak eylemlerini organize etmeyi planladığı öğrenildi.

Dün emniyette ifadeleri tamamlanan 26 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme 6 kişiyi tutuklarken, 20 kişiyi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Gözaltında bulunan 34 kişinin ise ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Mersin polisi öte yandan, DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik de operasyon gerçekleştirdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Dün emniyetteki ifadeleri tamamlanan 11 kişi, adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme heyeti, 11 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.