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Mersin’de Trafik Kazaları: 2 Yaralı

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Mersin’de Trafik Kazaları: 2 Yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre ilk kaza, Palantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mut-Silifke karayolunda Selçuk K. yönetimindeki 06 GA 9828 plakalı otomobile, Ufuk Ü. yönetimindeki 33 U 3129 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan sürücü Ufuk Ü. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Mut Kelceköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Turan A. yönetimindeki motosiklet ile Hatice Y. yönetimindeki 33 UN 331 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Mut Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Mersin'e sevk edildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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