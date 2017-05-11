Mersin’de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu...

Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yurt genelinde planladığı operasyonlar kapsamında, Mersin'deki sokak satıcılarına şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ve diğer birimlerin de destek verdiği operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara ait adresler ile sokaktaki şüpheli şahıslar ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

İki aşamalı olarak yürütülen operasyon anı polise ait dronelerle havadan da görüntülenirken, çalışmaların sürdüğü ifade edildi.