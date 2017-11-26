Mersin’de Zeytin Ve Salamura Tesisinin Temeli Atıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin ve salamura tesisinin temeli törenle atıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin ve salamura tesisinin temeli törenle atıldı.

Dedeler Mahallesi'nde gerçekleştirilen Zeytin-Yaprak Salamura Tesisi Projesi temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, il genelinde 200 bin adet aşılı sertifikalı Gemlik zeytin fidanı dağıtıklarını söyledi. Burada temeli atılan tesisin bir prototip örnek oluşturduğunu kaydeden Kocamaz, "Burada geleneksel salamura üretimi gerçekleştirilecek. Tesiste yöresel zeytin ve asma yaprağı çeşitleri değerlendirilerek, yörenin tanıtılmasını sağlayacak. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak tesis ile aynı zamanda bölgedeki işsiz kadınlara istihdam alanı oluşturulacak" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise Büyükşehir yasasına birçok belediye başkanının ayak uydurmakta zorlandığını savunarak, "Ama Burhanettin Başkanımız marka bir başkan olduğu için zorlanmadı ve yapılanmayı kısa sürede başardı. 30 büyükşehir arasında tarımsal hizmetler dairesini ilk kuran Mersin'dir. Bugün de ilçemize ve Mersin'e böyle güzel bir tesisi kazandırıyor. Hepinizin huzurunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a, böyle bir hizmeti kazandırdığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir tesise ihtiyacımız vardı"

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer de temeli atılan tesisten dolayı Başkan Kocamaz'a teşekkür ederek, "Böyle bir tesise ihtiyacımız vardı. Bu tesis sayesinde insanlar iş sahibi olacak ve bölge canlanacak" diye konuştu.

Tarsus ilçesi Dedeler Mahallesi'nde temeli atılan ve bütçesi 1 milyon 595 bin TL olan tesiste, yaklaşık 4 bin metrekare alan üstünde bin 700 metrekare kapalı alanda geleneksel salamura üretimini gerçekleştirilecek. Tesiste yöresel zeytin ve asma yaprağı çeşitleri değerlendirilerek, yörenin tanıtılması sağlanacak. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak tesis ile aynı zamanda bölgedeki işsiz kadınlara istihdam alanı oluşturulacak.