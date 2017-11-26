  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Mersin’de Zeytin Ve Salamura Tesisinin Temeli Atıldı

» »
Mersin’de Zeytin Ve Salamura Tesisinin Temeli Atıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin ve salamura tesisinin temeli törenle atıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin ve salamura tesisinin temeli törenle atıldı.

Dedeler Mahallesi'nde gerçekleştirilen Zeytin-Yaprak Salamura Tesisi Projesi temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, il genelinde 200 bin adet aşılı sertifikalı Gemlik zeytin fidanı dağıtıklarını söyledi. Burada temeli atılan tesisin bir prototip örnek oluşturduğunu kaydeden Kocamaz, "Burada geleneksel salamura üretimi gerçekleştirilecek. Tesiste yöresel zeytin ve asma yaprağı çeşitleri değerlendirilerek, yörenin tanıtılmasını sağlayacak. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak tesis ile aynı zamanda bölgedeki işsiz kadınlara istihdam alanı oluşturulacak" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise Büyükşehir yasasına birçok belediye başkanının ayak uydurmakta zorlandığını savunarak, "Ama Burhanettin Başkanımız marka bir başkan olduğu için zorlanmadı ve yapılanmayı kısa sürede başardı. 30 büyükşehir arasında tarımsal hizmetler dairesini ilk kuran Mersin'dir. Bugün de ilçemize ve Mersin'e böyle güzel bir tesisi kazandırıyor. Hepinizin huzurunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a, böyle bir hizmeti kazandırdığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir tesise ihtiyacımız vardı"

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer de temeli atılan tesisten dolayı Başkan Kocamaz'a teşekkür ederek, "Böyle bir tesise ihtiyacımız vardı. Bu tesis sayesinde insanlar iş sahibi olacak ve bölge canlanacak" diye konuştu.

Tarsus ilçesi Dedeler Mahallesi'nde temeli atılan ve bütçesi 1 milyon 595 bin TL olan tesiste, yaklaşık 4 bin metrekare alan üstünde bin 700 metrekare kapalı alanda geleneksel salamura üretimini gerçekleştirilecek. Tesiste yöresel zeytin ve asma yaprağı çeşitleri değerlendirilerek, yörenin tanıtılması sağlanacak. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak tesis ile aynı zamanda bölgedeki işsiz kadınlara istihdam alanı oluşturulacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dört Kişi Bindikleri Motosiklette İnşaat Demiri Taşıdı26 Kasım 2017 Pazar 14:38
  • Ukraynalılar Stalin Döneminde Açlıktan Ölenleri Andı26 Kasım 2017 Pazar 14:28
  • Ardahan Buz Tuttu26 Kasım 2017 Pazar 14:23
  • Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Potayı Iskalamadı26 Kasım 2017 Pazar 14:23
  • Köpeklerin Güzellik Yarışması Finali İzmir’de Yapıldı26 Kasım 2017 Pazar 14:13
  • Başkan Tuna: “Köpek Satışının Yasaklanması Lazım”26 Kasım 2017 Pazar 14:03
  • Başbakan Yardımcısı Işık: “Milli Duruş Kendi Ürünümüzü Dünyaya Satana Kadar Devam Etmeli”26 Kasım 2017 Pazar 13:38
  • Başkan Çetin: “Çıtayı Daha Da Yükselteceğiz"26 Kasım 2017 Pazar 13:33
  • Fidanlar Çocuklarla Birlikte Büyüyecek26 Kasım 2017 Pazar 13:23
  • Gençlik Ve Spor Bakanlığı Heyeti Hakkari’de26 Kasım 2017 Pazar 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti