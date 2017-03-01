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Mersin’deki Fetö Davasında 6 Kişi Tahliye Edildi

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Mersin’deki Fetö Davasında 6 Kişi Tahliye Edildi
Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eski bürokratlarına...

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eski bürokratlarına yönelik operasyonun ardından tutuklanan 10 kişiden 6'sı için tahliye kararı verildi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, 10'u tutuklu 32 sanıktan bir bölümü katıldı. Haklarında 10 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen farklı cezalar istenen sanıkların savunmalarının alındığı duruşmaya sanık avukatları katılırken, izleyiciler ve gazeteciler alınmadı.

Polisin, salon önünde geniş güvenlik önlemi aldığı ve gece geç saatlere kadar süren duruşmada, mahkeme heyetinin, Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Haluk Tunçsu ve eski Zabıta Daire Başkanı Yaşar Aksoy'u ev hapsi koşuluyla tahliye ettiği öğrenildi. Duruşmada ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin eski Kültür Daire Başkanı Aşkın Günay, eski Mali İşler Daire Başkanı Tevfik Dinçer, eski Personel Şube Müdürü Fuat Kurt ile eski belediye bürokratı Danyal Yalçın'ın ise adli kontrol şartıyla tahliye edildiği öğrenildi.

Belediyelere danışmanlık yaptığı iddia edilen Erkan Karaaslan'ın da aralarında olduğu 4 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilen duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

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