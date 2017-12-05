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Mersin’den Suriye’ye 4 Tır Yardım Malzemesi Gönderildi

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Mersin’den Suriye’ye 4 Tır Yardım Malzemesi Gönderildi
Mersin'den Suriye'ye, İl Müftülüğü koordinesinde hazırlanan 4 tır yardım malzemesi gönderildi.

Mersin'den Suriye'ye, İl Müftülüğü koordinesinde hazırlanan 4 tır yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı ile Baitussalam Welfare Trust ortaklığında hazırlanan giyim ve gıda malzemelerinden oluşan yardım tırları, Dernek Cami önünde düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı.

Gönderilen yardımla ilgili bilgi veren Mersin İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun, ilk aşamada 4 tır yardım malzemesinin gönderildiğini, ancak bu miktarın 10 tıra çıkacağını belirterek, "Pakistan'daki bir hayır kurumu, yardımları deniz yolu ile getirdi. Türkiye Diyanet Vakfı da koordineli bir şekilde topladı. Buradan karayolu ile Cilvegözü'ne, oradan da İdlib'deki kardeşlerimize ulaştırılacak. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa onun yanındayız. Ülkemiz, oradaki kardeşlerimize sıkıntıların yaşandığı günden bu güne kadar elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

Yardım tırları, yapılan duaların ardından Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.

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