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Mersin’e 68,5 Milyon Tl’lik 7 Yeni Tesis

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Mersin’e 68,5 Milyon Tl’lik 7 Yeni Tesis
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde hayata geçirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu açılışı gerçekleştirilen...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde hayata geçirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu açılışı gerçekleştirilen 151 tesisten 7'si Mersin'de. Sulama ve taşkın koruma tesislerinden oluşan 7 eserin toplam yatırım bedeli 68 milyon 582 bin lira.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından Ankara'da toplu açılışı gerçekleştirilen, toplam 4 milyar liralık 151 eserden Mersin de payına düşeni aldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün tamamladığı 7 adet tesisin de toplu açılış töreni ile hizmete alındığı bildirildi. Hizmete alınan DSİ'ye ait eserlerin sulama ve taşkın koruma tesislerinden oluştuğu belirtilen açıklamada, "DSİ tarafından tamamlanan tesisler ile Mersin'de toplam 7 bin 130 dekar zirai araziye sulama suyu sağlanacak, 4,2 milyon metreküp su depolanacak. Ayrıca tek tesis olarak değerlendirilen 7 adet taşkın koruma tesisi ile de 7 yerleşim yeri taşkın zararlarından korunacak. Bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli 68 milyon 582 bin TL" denildi.

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