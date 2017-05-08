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Mersin’in 10 İlçesinde Elektrik Kesintisi

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Mersin’in 10 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Mersin'in Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Mut, Yenişehir, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde çarşamba günü tesis ve bakım çalışmaları...

Mersin'in Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Mut, Yenişehir, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde çarşamba günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Mayıs Çarşamba günü, Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Adnan Menderes Mahallesi ve Gazi Mahallesi 09:00-15:30 saatleri arasında, Anadolu Mahallesi Bahçeler-1 Sokak, Kiraz Çıkmazı Sokak ve Sırça Çıkmazı Sokak 09:00-17:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Köprübaşı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Ören Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Malaklar Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Aydıncık ilçesi Merkez Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Bozyazı ilçesi Çopurlu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Kocahasanlı Mahallesi Vatan Caddesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Türbe Mahallesine 09:00-11:00 saatleri arasında, Mut ilçesi Suçatı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yazalanı, Güllük, Cumhuriyet, Pınarbaşı, Karşıyaka ve Meydan mahallelerine 12:00-14:00 saatleri arasında, Geçimli Mahallesi ile Narlıdere Mahallesi Sertavul mevkisi ve Kayaönü Mahallesi Akgedik mevkisine 09:00-15:00 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi 2440 ve 2433 Sokak ile İsmet İnönü Bulvarına 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi, Göksu Mahallesi Çilek Sokak, Kardelen Sokak ve Menekşe Sokak ile Alparslan Türkeş Bulvarına 10:00-15:00 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Aliağa Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Kaleburcu Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Bağlar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Halkkent Mahallesi Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Güneykent Mahallesi 94024 Sokak ve Aşık Veysel Caddesine 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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