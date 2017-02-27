Mersin’in 4 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Mersin'in Erdemli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü, Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak, Zorlu Sokak, Orhan Veli Kanık Sokak, 1.Sokak, 2.Sokak, 3.Sokak, 4.Sokak, 5.Sokak ve 6.Sokak ile Hürriyet Bulvarına 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Toroslar ilçesi Kaşlı Mahallesi ve Düğdüören Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 32111 ve 19 Mayıs caddeleri 11:00-12:30 saatleri arasında, Çiftlikköy Mahallesi 3226, 3225, 3215, 3220, 3206, 3233 ve 3213 sokaklar 09:00-10:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
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