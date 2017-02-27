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Mersin’in 4 İlçesinde Elektrik Kesintisi

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Mersin’in 4 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Mersin'in Erdemli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Mersin'in Erdemli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü, Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak, Zorlu Sokak, Orhan Veli Kanık Sokak, 1.Sokak, 2.Sokak, 3.Sokak, 4.Sokak, 5.Sokak ve 6.Sokak ile Hürriyet Bulvarına 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Toroslar ilçesi Kaşlı Mahallesi ve Düğdüören Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 32111 ve 19 Mayıs caddeleri 11:00-12:30 saatleri arasında, Çiftlikköy Mahallesi 3226, 3225, 3215, 3220, 3206, 3233 ve 3213 sokaklar 09:00-10:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

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