Mersin’in 4 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Mersin'in Gülnar, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Mersin'in Gülnar, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık Salı günü, Gülnar ilçesi Ulupınar Mahallesi Gonca mevkisi, Dedeler Mahallesi Köprü mevkisi ve Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisine, Silifke İlçesi Akdere Mahallesi'ne, Hüseyinler Mahallesi ile Narlıkuyu Mahallesi Atatürk (Kızılisalı) Sokak, Atatürk Sokak ve Aladam sokaklara, Uşakpınarı Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Arkum Mahallesi 291 (Arkarası) mevkisine10:00-16:30 saatleri arasında, Sökün Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Çeltikçi Mahallesi, Arkum Mahallesi, Atayurt Mahallesi ve Kabasakallı Mahallesi'ne 09:00-10:00 saatleri arasında, Sökün Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Çeltikçi Mahallesi, Arkum Mahallesi, Atayurt Mahallesi ve Kabasakallı Mahallesi'ne 16:30-17:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Tarsus ilçesi 82Evler Mahallesi'nde, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi ile 102331, 102314, 102345, 102347, 102339, 102308, 102322, 102368 ve 102335 sokaklara, Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi, Çiftçiler Mahallesi 103001 Sokak, Bahçeciler Mahallesi 104073 ve 104075 sokaklarda 9:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.