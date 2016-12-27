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Mersin’in 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi

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Mersin’in 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Mersin'in Anamur, Bozyazı, Gülnar, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde perşembe günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Mersin'in Anamur, Bozyazı, Gülnar, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde perşembe günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Aralık Perşembe günü, Anamur ilçesi Karaçukur Mahallesi, Sarıdana Mahallesi, Kükür Mahallesi, Çamlıpınar Mahallesi, Güngören Mahallesi, Lale Mahallesi ve Karaağa Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi ve Doktor Özenç Öner Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülnar ilçesi Ulupınar Mahallesi Gonca mevkisi, Dedeler Mahallesi Köprü mevkisi ve Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi Toros, 2, 4, 5 ve 6 sokaklarda, Uşakpınarı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Arkum Mahallesi 291 (Arkarası) mevkisine 10:00-16:30 saatleri arasında, Sökün Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Çeltikçi Mahallesi, Arkum Mahallesi, Atayurt Mahallesi ve Kabasakallı Mahallesinde 09:00-10:00 saatleri arasında, Sökün Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Çeltikçi Mahallesi, Arkum Mahallesi, Atayurt Mahallesi ve Kabasakallı Mahallesi'nde 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Tarsus ilçesi Gülek Mahallesine, Gaziler Mahallesi, Bağlar Mahallesi ve Ergenekon Mahallesi ile Altaylılar Mahallesi 0228 Sokak, 0245 Sokak, 0247 Sokak, 0240 Sokak, 0242 Sokak, 0226 Sokak, 0201 Sokak, 0205 Sokak, 0203 Sokak ve 0212 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Kaşlı Mahallesi ve Düğdüören Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Çifçiler Mahallesi Somuncu Baba mevkisi, Güven Araz Sitesi mevkisi ve Eski Köprü Restoran mevkisine 09:00-13:00 saatleri arasında, Çiftçiler Mahallesi ve Bağcılar Mahallesine 13:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

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