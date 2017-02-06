  • BIST 88.044
  • Altın 144,936
  • Dolar 3,6758
  • Euro 3,9465
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Mersinli Balıkçılardan İlginç Referandum Halk Yoklaması

» »
Mersinli Balıkçılardan İlginç Referandum Halk Yoklaması
Mersinli balıkçılar, yakaladıkları köpek balıklarının üzerine "evet mi', "hayır mı" yazarak, ilginç bir kampanya başlattılar. Balıkların üzerindeki...

Mersinli balıkçılar, yakaladıkları köpek balıklarının üzerine "evet mi', "hayır mı" yazarak, ilginç bir kampanya başlattılar. Balıkların üzerindeki yazıları gören vatandaşlar şaşırırken, referandumda verecekleri oylar soruluyor. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Faruk Polat, "Her şey sandıkta belli olur ama şu anda halkın "evet'i yüksek" dedi.

Mersinli balıkçılar ilginç bir kampanya başlattı. Nisan ayında yapılması beklenen referandumla ilgili "evet mi', "hayır mı" halk yoklaması başlatıldı. Tuttukları köpek balıklarının üzerine "evet mi', "hayır mı" yazan balıkçılar, balık pazarından geçen vatandaşların ilgisini çekiyor. Yazıyı gören vatandaşlar önce şaşırırken, ilginç görüntü karşısında tebessüm ediyorlar. Balıklar üzerindeki yazıyı gören vatandaşlara referandumdaki oyları da sorulurken, balıkçılar şu anda "evet'in ağırlıklı olduğunu söylüyor.

"Her şey sandıkta belli olur ama şu anda halkın "evet'i yüksek"

Başlattıkları kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Faruk Polat, mahalle analizleri için "evet mi', "hayır mı" kampanyası başlattıklarını belirterek, "Şu anda evet ileride gidiyor. Gelişmeler neyi gösterecek bilemiyoruz. Tabi her şey sandıkta belli olur. Şu anda halkın "evet'i yüksek. Zaten bu tuttuğumuz köpek balıklarını kanser hastalarımıza dağıtacağız. O esnada vatandaşlarımızdan bir bilgi edinme amaçlı böyle bir uygulamaya geçtik. "Evet" şu anda önde ve önümüzdeki günlerde nasıl gideceğini göreceğiz. Her şeyin hayırlısını diliyoruz. Türkiye vatandaşlarının geleceği, Türkiye'mizin en güzel günleri için artık vatandaşlarımız karar verecek" diye konuştu.

"Balıklarımız taze ve ucuz"

Balık fiyatlarıyla ilgili de konuşan Polat, "Havalarımız düzeldi. Çeşitlerimiz bol, fiyatlarımız gayet ucuz. Kefal 8-20 lira. Çupra 15-30 arası. Sardalye 4-5 lira. Hamsi 10-12 lira. Barbunyamız 15-25 arası değişiyor. Tabi bu fiyatlar boyutlara göre değişiyor. Vatandaşlarımıza haftada en az bir balık yemelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın balık pazarına bekliyoruz. Dereyi dereciden, balığı balıkçıdan almak gerekiyor. Şu an denizlerimizden çıkan balık iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversiteli Gençler Öğrencilerin Hayalini Gerçekleştirdi06 Şubat 2017 Pazartesi 14:03
  • Genç Gönüllüler ‘Evet’ İçin Köylerde Bilgilendirme Yapıyor06 Şubat 2017 Pazartesi 13:53
  • Çanakkale’deki Deprem Tekirdağ’da Da Hissedildi06 Şubat 2017 Pazartesi 13:48
  • Toki Konutlarına Kayıt Yaptırmak İsteyen Vatandaşlar Uzun Kuyruklar Oluşturdu06 Şubat 2017 Pazartesi 13:38
  • Böbrek Nakli Bekleyen Annenin Tek Hayali Çocuklarını Büyütmek06 Şubat 2017 Pazartesi 13:28
  • Seyitgazi’de Balon Turları Deneme Uçuşları Başladı06 Şubat 2017 Pazartesi 13:28
  • Önce Eğitim, Sonra Nikah06 Şubat 2017 Pazartesi 13:28
  • Çanakkale Ayvacık Açıklarında Saat 13.58’de 5.0 Büyüklüğünde İkinci Bir Deprem Meydana Geldi.06 Şubat 2017 Pazartesi 13:18
  • Bem-bir-sen Genel Başkanı Turbay, Ezanı Yasaklamaya Hazırlanan İsrail Hükümetini Uyardı06 Şubat 2017 Pazartesi 13:18
  • ‘Anne’ Diyen Kuzu Görenleri Şaşkına Çevirdi06 Şubat 2017 Pazartesi 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti