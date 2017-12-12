Mersinli Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak'ta teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Hacı Mustafa Can, Mersin'in...

Şırnak'ta teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Hacı Mustafa Can, Mersin'in Gülnar ilçesinde yüzlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda devam eden operasyonda dün sabah saatlerinde terör örgütü mensuplarının daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu piyade sözleşmeli er Hacı Mustafa Can (21), şehit düştü. Can'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından Mersin'e getirildi. Ailede 3 kardeşten biri olan Can'ın cenazesi, cenaze töreni öncesinde son kez ailesinin oturduğu Gülnar'ın İsaklar Mahalesi'ndeki evinin önüne götürüldü.

Şehit Can için öğle namazının ardından Gülnar merkezdeki Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İskenderun 39. Mekanizma Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri, il protokolü, askeri yetkililer, şehit yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Eşe ve baba Mustafa Can ile 2 kardeş tören boyunca gözyaşlarını tutamazken, anne ve baba ile kardeşlerini yakınları ve protokol üyeleri teselli etti. Şehidin bekar olduğu, 1,5 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin yakınları, tabutun arkasından gözyaşı döktü. Cenaze arabasına konan Can'ın arkasında bir süre yürüyen ailesine ve protokol üyelerine çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

Yüzlerce kişinin katıldığı askeri törenin ardından İsaklar Mahallesi Mezarlığı'na götürülen şehit Can'ın cenazesi, buradaki aile mezarlığına defnedildi.