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Mersinli Selendi’den ’Evet’ Rekoru Bekliyor

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Mersinli Selendi’den ’Evet’ Rekoru Bekliyor
AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli partisinin Selendi İlçe Teşkilatında Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli partisinin Selendi İlçe Teşkilatında Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

AK Parti Selendi İlçe Teşkilatı tarafından parti binasında gerçekleştirilen İlçe Meclisi Danışma Toplantısına, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Teşkilattan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nuri Ok, İl Başkan Yardımcısı Özkan Satılmış, İl Yönetim Kurulu Üyesi Selendi Koordinatörü Fatih Yılmaz, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Kadıöz, Hasan Ertekin, Mehmet Ali Kışla, Mehmet Özer ile İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Yiğit, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barış Karagöz, parti yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Dursun Kıvrak, Belediye Eski Başkanı Mürsel Uçan, Selendi Belediyesinin AK Parti'li belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından toplantının divan seçimi yapıldı. Toplantıda ilk konuşmayı AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer yaptı. Sezer konuşmasında AK Parti döneminde Selendi'de yapılan hizmetleri anlatırken yapılacak olan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise konuşmasında, "Yapılan çalışmaların takipçisiyiz. Selendi'nin kaderine terk edildiğini kesinlikle düşünmeyin. Hükümet olarak ne yapılacaksa her zaman yanınızdayız. Uzak bir ilçe olan Selendi her şeyi fazlasıyla hak ediyor. Sizlerden uzak olsak da kalbimiz sizlerle. Bundan sonra kısa sürelerde sizleri ziyaret edeceğiz. Sizlerin sorunlarıyla birebir ilgileneceğiz." dedi.

16 Nisan'da yapılacak olan referandumda halkın oyları ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yapılacağını kaydeden Mersinli, "Yapılacak halk oylamasına katılımın çok olması hem de "Evet" oylarının rekor kırmasını arzu ediyoruz. Halk oylamasının sonucunda halk kazanacaktır. 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması sonucunda sandıktan güçlü Türkiye çıkacaktır. Bu zamana kadar Selendi hep göğsümüzü kabartı. İl genelinde ilk üçe girdi. İnşallah 16 Nisan'daki halk oylamasında da il genelinde birinci olacaktır. Sizlerin bu gayreti bunun göstergesidir." şeklinde konuştu.

Berk Mersinli, İlçe Başkanı Muharrem Sezer ve beraberindekiler toplantının ardından iki dönem Manisa İl Genel Meclisi üyeliği yapan emekli öğretmen Orhan Tutar'ı rahatsızlığından dolayı tedavisinin sürdüğü Selendi Devlet Hastanesi dahiliye servisinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mersinli Selendi’den ’Evet’ Rekoru Bekliyor

Mersinli Selendi’den ’Evet’ Rekoru Bekliyor

Mersinli Selendi’den ’Evet’ Rekoru Bekliyor

Mersinli Selendi’den ’Evet’ Rekoru Bekliyor

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