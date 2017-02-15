Mersinli’den Karaman Ailesine Taziye

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yuman AK Parti Şehzadeler İlçe Başkan Yardımcısı...

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yuman AK Parti Şehzadeler İlçe Başkan Yardımcısı Bülent Karaman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'ye il başkan yardımcıları Nuri Ok, Ataman Taydaş ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Karaman Ailesi'ne, başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunan Mersinli, "Bülent Karaman'ın hayatını kaybetmesi teşkilatımızı yasa boğdu. Hakkın rahmetine kavuşan Bülent Karaman kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.