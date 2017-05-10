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Mersinliler, Bodrum Tır’ını İnceledi

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Mersinliler, Bodrum Tır’ını İnceledi
Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı, Mersin Cumhuriyet Meydanında Mersinliler ile buluştu.

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı, Mersin Cumhuriyet Meydanında Mersinliler ile buluştu.

Mersinli yöneticilerden oluşan heyet ise Bodrum TIR'ını ziyaret ederek çalışma hakkında bilgiler aldı.

Adana'nın ardından Mersin'e gelen TIR, Mersin Cumhuriyet Meydanında misafirlerini ağırladı. Gittikleri bölgelerde Bodrum'un tarihini dokusunu, kültürel yapısını, doğal güzelliklerini anlatan ekip, ilgiyle karşılandıklarını ifade ederek Anadolu halkının misafirperverliğinin onları çok mutlu ettiğini belirtti.

Yola çıktığı günden bugüne 25 şehre uğrayan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı, Mersin Cumhuriyet Meydan'ında misafirleriyle buluştu. Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır ve görevli personeller tarafından Mersinlilere proje ve Bodrum hakkında bilgiler verildi. TIR'ı gezen vatandaşlar, üç boyutlu tanıtım filmini de izledi.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Turabi Aktürk, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sinan Bayrakdar, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sevda Birdir, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) Başkanı Hamit İzol, Mersin Kanal 33 Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş da TIR'ı ziyaret edenler arasındaydı. Mersin'in tanıtımı için projeler geliştiren heyet, Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır'dan çalışma hakkında bilgiler aldı.

TIR'ı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum Mandalinasından üretilen kolonya, lokum ve gazoz ikram edilerek, tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi. 30 ile gitmesi planlanan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı bugüne kadar Aydın, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize. Artvin, Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Adana ve Mersin'e gitti. TIR, Mersin'in ardından Kayseri, Ankara, Konya, Antalya ve Denizli illerini de ziyaret ederek Bodrum'u anlatacak.

Mersinliler, Bodrum Tır’ını İnceledi

Mersinliler, Bodrum Tır’ını İnceledi

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